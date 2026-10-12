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Giriş Tarihi: 12.10.2026 19:58

On Numara sonuçları 12 Ekim 2026! Milli Piyango ile kazandıran numaralar belli oldu!

On Numara'da haftanın ilk çekilişi 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirildi ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli olurken büyük ikramiye tutarı 797 bin 337 TL olarak duyuruldu. Haftada iki kez düzenlenen çekilişleri takip eden katılımcılar, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

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On Numara sonuçları 12 Ekim 2026! Milli Piyango ile kazandıran numaralar belli oldu!
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On Numara'da 12 Ekim Pazartesi günü yapılan çekilişin kazandıran numaraları açıklandı. Haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiye 797 bin 337 TL olarak duyurulurken kupon sahipleri, kazanan numaraları kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

12 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonuçları:

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal!

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları 12 Ekim 2026! Milli Piyango ile kazandıran numaralar belli oldu!
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