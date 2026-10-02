On Numara sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı

Haftanın belirli günlerinde canlı yayında gerçekleşen çekiliş maratonunda bugün yine büyük heyecan yaşandı. On Numara çekiliş sonuçları bilet sahiplerinin erişimine açılırken, bu akşamın talihlileri ve dağıtılan ikramiye miktarı açıklandı. MPİ şans oyunu portalı üzerinden sorgulama işlemleri başladı.
Milli Piyango Şans Oyunları platformunda haftanın son On Numara çekilişi, Sisal Şans ve noter heyeti huzurunda saat 20:00'de tamamlandı. Düzenli olarak canlı yayında yayınlanan çekilişte, 1'den 80'e kadar olan küreler arasından kazandıran 22 numara belirlendi:
Milli Piyango Online web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden bilet kontrolü gerçekleşiyor. Aşağıdaki link üzerinden kazandıran numaraları kontrol edebilirsiniz:
On Numara oyununda her kolonda 80 numara arasından 10 numara işaretlenir. Çekilen 22 sayı içerisinden;
10 Bilenler: Büyük ikramiyenin sahibi olur ve ikramiye tutarı 10 bilenler arasında eşit bölünür.
9, 8, 7 ve 6 Bilenler: Farklı kademelerde belirlenen sabit ve değişken ikramiye paylarını kazanır.
Hiç Bilmeyenler (0 Bilenler): Çekilen 22 rakamın hiçbirini tutturamayan oyuncular da ikramiye almaya hak kazanır.