Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 2.10.2026 20:09

On Numara sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin merakla beklediği On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından ilan edildi. 2 Ekim haftanın son çekilişinde kazandıran 22 numara noter huzurunda belli oldu. Şanslı numaraları öğrenmek ve kupon ikramiye durumunu kontrol etmek için Milli Piyango Online sorgulama ekranı başında yerler alındı.

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On Numara sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı
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Haftanın belirli günlerinde canlı yayında gerçekleşen çekiliş maratonunda bugün yine büyük heyecan yaşandı. On Numara çekiliş sonuçları bilet sahiplerinin erişimine açılırken, bu akşamın talihlileri ve dağıtılan ikramiye miktarı açıklandı. MPİ şans oyunu portalı üzerinden sorgulama işlemleri başladı.

2 EKİM 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango Şans Oyunları platformunda haftanın son On Numara çekilişi, Sisal Şans ve noter heyeti huzurunda saat 20:00'de tamamlandı. Düzenli olarak canlı yayında yayınlanan çekilişte, 1'den 80'e kadar olan küreler arasından kazandıran 22 numara belirlendi:

Şanslı rakamlar çekilişin hemen ardından sisteme entegre edilerek dijital sorgulamaya açıldı. Gündemin yoğun olduğu bu cuma akşamında, binlerce kişi büyük ikramiye kazanan numaraları öğrenmek için ekran başına kilitlendi.

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MPİ ON NUMARA BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango Online web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden bilet kontrolü gerçekleşiyor. Aşağıdaki link üzerinden kazandıran numaraları kontrol edebilirsiniz:

ON NUMARA SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA KAZANMA KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

On Numara oyununda her kolonda 80 numara arasından 10 numara işaretlenir. Çekilen 22 sayı içerisinden;

10 Bilenler: Büyük ikramiyenin sahibi olur ve ikramiye tutarı 10 bilenler arasında eşit bölünür.

9, 8, 7 ve 6 Bilenler: Farklı kademelerde belirlenen sabit ve değişken ikramiye paylarını kazanır.

Hiç Bilmeyenler (0 Bilenler): Çekilen 22 rakamın hiçbirini tutturamayan oyuncular da ikramiye almaya hak kazanır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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