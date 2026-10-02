On Numara sonuçları açıklandı! 2 Ekim 2026 Milli Piyango Online sorgulama ekranı

2 EKİM 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango Şans Oyunları platformunda haftanın son On Numara çekilişi, Sisal Şans ve noter heyeti huzurunda saat 20:00'de tamamlandı. Düzenli olarak canlı yayında yayınlanan çekilişte, 1'den 80'e kadar olan küreler arasından kazandıran 22 numara belirlendi: