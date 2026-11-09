Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar
Giriş Tarihi: 09.11.2026 20:00 Son Güncelleme: 09.11.2026 20:09

On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar

Milli Piyango Online üzerinden düzenlenen 9 Kasım 2026 On Numara çekilişinde beklenen sonuçlar belli oldu. Büyük ikramiyenin talihlisi ve ikramiye kazanan kategoriler merak konusu olurken, çekilişte çıkan şanslı numaralar da açıklandı. İşte 9 Kasım On Numara sonuçları…

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On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar
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On Numara sonuçları 9 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. Haftanın yeni çekilişinde belirlenen 22 kazandıran numara belli olurken, kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte On Numara kazanan numaralar ve ikramiye dağılımına ilişkin detaylar…

On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9 Kasım 2026 Kazanan Numaralar: 1, 8, 9, 13, 21, 27, 28, 29, 34, 37, 40, 42, 43, 47, 57, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 74

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On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

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On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal!

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara sonuçları açıklandı! İşte 9 Kasım 2026 kazandıran numaralar
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