Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! İşte MPİ Online ile 30 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.10.2026 20:05 Son Güncelleme: 30.10.2026 20:09

On Numara sonuçları açıklandı! İşte MPİ Online ile 30 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı

30 Ekim 2026 Cuma tarihli On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler, 10 bilen talihli olup olmadığına ve ikramiye dağılımına çevrildi. İşte 30 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ Online sonuç sorgulama ekranı!

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On Numara sonuçları açıklandı! İşte MPİ Online ile 30 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
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30 Ekim On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar, Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilebiliyor. MPİ Online üzerinden bilen kişi sayısı ve ikramiye tutarları sorgulanabiliyor. İşte bugünkü çekilişte kazanan rakamlar;

30 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Ekim On Numara sonuçları belli oldu:

Kazanan Numaralar: 16 - 52 - 3 - 20 - 19 - 1 - 38 - 23 - 28 - 70 - 73 - 32 - 2 - 77 - 25 - 24 - 57 - 56 - 80 - 36 - 5 - 61

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyunu artık Millipiyangoonline.com'da.

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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On Numara sonuçları açıklandı! İşte MPİ Online ile 30 Ekim 2026 On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
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