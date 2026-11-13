Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Kasım On Numara sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 13.11.2026 20:23

On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Kasım On Numara sonuçları sorgulama

13 Kasım Cuma akşamı gerçekleştirilecek On Numara çekilişi öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen çekilişte, şanslı numaralar canlı yayının tamamlanmasının ardından duyurulacak. Kupon sahipleri, kazanan numaralara ve ikramiye bilgilerine Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşarak biletlerini kontrol edebilecek.

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On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Kasım On Numara sonuçları sorgulama
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13 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli olurken, katılımcılar biletlerini Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebiliyor.

13 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen 13 Kasım 2026 tarihli On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu.

Kazanan numaralar: 1 - 2 - 7 - 10 - 16 - 20 - 23 - 28 - 30 - 35 - 41 - 44 - 46 - 49 - 52 - 55 - 61 - 67 - 71 - 72 - 77 - 78

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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