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Giriş Tarihi: 15.9.2023 10:38 Son Güncelleme: 15.9.2023 10:55

Önce bıçakladılar, sonra aracı ateşe verip, uçurumdan attılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde dövme işleri yapan 23 yaşındaki Mustafa Turaç aracının içinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sırtından 18 yerinden bıçaklandıktan sonra iki bileği bıçakla delinerek öldürüldü. Cinayet zanlıları otomobili ateşe vererek şarampole yuvarlayan cinayet zanlıları kayıplara karıştı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Önce bıçakladılar, sonra aracı ateşe verip, uçurumdan attılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkiinde dün akşam 22.30 sıralarında yaşanan olayda, yaylaya gitmekte olan vatandaşlar yoldan 15 metre aşağıdaki ağaçlık alanda bir araçtan dumanlar yükseldiğini gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede şoför koltuğunda bulunan Mustafa Turaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şok olayın ardından polis araç üzerinde parmak izi çalışması başlattı. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SIRTINDAN 18 KEZ BIÇAKLANMIŞ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Mustafa Turaç'ın sırtından 18 kez bıçaklandığı belirlendi. Saldırganların bununla yetinmeyip Turaç'ın iki bileğinden de delik açtığı iddia edildi. Talihsiz gencin cenazesini almaya gelen yakınları ise acılarının tarifi imkansız olduğunu belirterek, "Katiller bir an önce yakalansın" diye konuştu.

Polis cinayeti işleyen kişilerin birden fazla olduğu üzerinde duruyor. Saldırganların otomobilin arka koltuğunda oturduğunu ve genci sırtından bıçakladığına dikkat çekti. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Turaç'ın Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Önce bıçakladılar, sonra aracı ateşe verip, uçurumdan attılar
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