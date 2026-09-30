Önce Buca ve Konak şimdi de Dikili! Memurlar ayaklandı

Tüm Yerel Sen İzmir Şube Başkanı Murat Bekar, Dikili Belediyesi'nde çalışan memurların Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan haklarına ilişkin açıklama yaptı. Bekar, kesinleşmiş bir Sayıştay kararı bulunmaksızın sözleşmeden kaynaklanan kazanılmış hakların idare tarafından tek taraflı olarak kesilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bekar açıklamasında, "Dikili Belediyesi ile yetkili sendika arasında imzalanmış ve halen yürürlükte bulunan bir Toplu İş Sözleşmesi varken, 'Bu maddeyi kabul etmiyorum, bu ücreti ödemiyorum' anlayışıyla sözleşme hükümlerinin tek taraflı olarak uygulanmamasını ve bugüne kadar ödenmiş olan hakların geriye dönük olarak emekçilerden talep edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İmzalanmış ve yürürlükte bulunan sözleşmelerle emekçilerin kazanılmış haklarının tek taraflı uygulamalarla ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Bekar, "Emekçinin alın teri üzerinden hiçbir hak gaspına sessiz kalmayacağız. Üyelerimizin ve tüm memur emekçilerinin kazanılmış haklarını korumak için hukuki, demokratik ve meşru mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

MÜCADELE SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ

Dikili Belediyesi'nde yaşanan uygulamaya karşı gerekli girişimlerin başlatılacağını belirten Bekar, "Dikili Belediyesi'nde yaşanan bu uygulamaya karşı gerekli girişimler ve mücadele süreci Tüm Yerel Sen olarak başlatılacaktır. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜN

Bekar, belediye yönetimine de çağrıda bulunarak, "İdare tarafına uyarıyoruz, bu yapılan yanlışlıktan vazgeçin. Sözleşme hükümlerini bir an önce uygulayın" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör