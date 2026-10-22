Önce darp etti, sonra kulağını kopardı

İzmir
'de ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darp ettiği Güney D.'nin kulağını da ısırdı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen şüphelinin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.