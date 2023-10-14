Önce darp etti, sonra öldürdü!

Kocaeli Karamürsel İlçesi 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak Üzerinde, Murat Karaca (45)'nın kulandığı taksiye binen bir kişi, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı Karaca'ya saldırarak darp etmeye başladı. Ardından silahını çekerek 6 el ateş etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, taksici Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen maktülün yakınları, sinir krizi geçirdi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Bölgedeki incelemeler sonrasında Karaca'nın cenazesi Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Karaca'nın, daha önce bir inşaat firması ile bir iş yerinin sahibi olduğu öğrenildi. Öte yandan olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.