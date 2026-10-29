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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Önce eşini sonra kendini vurdu

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Önce eşini sonra kendini vurdu
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde, eşini silahla vurarak öldüren kişi, ardından aynı silahla kendisini vurdu. Olay, Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. S.A., silahla eşine ateş etti. Ardından kendisini de vuran şüpheli ağır yaralandı. A.A. hayatını kaybederken, yaralı S.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin 11 aylık kız bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
#KIRKLARELİ
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