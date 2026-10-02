Önce Türk bayraklarını çöpe attı ardından sosyal medyada paylaştı! O provokasyonun altından kendisi çıktı

BAYRAK PROVOKASYONUNUN ALTINDAN KENDİSİ ÇIKTI

Yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de aynı şahıs olduğunu belirledi.