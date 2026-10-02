Haberler Yaşam Haberleri Önce Türk bayraklarını çöpe attı ardından sosyal medyada paylaştı! O provokasyonun altından kendisi çıktı
Giriş Tarihi: 2.10.2026 12:00 Son Güncelleme: 2.10.2026 12:23

Önce Türk bayraklarını çöpe attı ardından sosyal medyada paylaştı! O provokasyonun altından kendisi çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çöpten Türk bayraklarını çıkarıp "Vatan hainleri bayrak atmışlar" diyerek o görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Şüpheli şahsın beğeni uğruna bayrakları çöpe attığı öğrenildi. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Önce Türk bayraklarını çöpe attı ardından sosyal medyada paylaştı! O provokasyonun altından kendisi çıktı
  • ABONE OL

Çerkezköy'de Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayımlanması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

BAYRAK PROVOKASYONUNUN ALTINDAN KENDİSİ ÇIKTI

Yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de aynı şahıs olduğunu belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Y.T.'nin ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇERKEZKÖY #TEKİRDAĞ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce Türk bayraklarını çöpe attı ardından sosyal medyada paylaştı! O provokasyonun altından kendisi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA