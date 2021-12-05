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Giriş Tarihi: 5.12.2021 23:06

Önce vurdu, sonra evini ateşe verdi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Önce vurdu, sonra evini ateşe verdi

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar Köyü’nde nedeni belirlenemeyen tartışma sonrasında S.B. amcasının oğlu Y.B.’yi tabanca ile önce vurdu, sonra da evini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında tartışma kavgaya dönüştü. Tartıştığı amcasının oğlunu tabanca ile vuran zanlı, evini de ateşe verdi.


Kavga sırasında S.B, üzerinde bulunan tabancayla Y.B'ye ateş ederek, daha sonra da evini yaktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan Y.B, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu. Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nun bulunması için çalışma başlattı.

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Önce vurdu, sonra evini ateşe verdi
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