Haberler Yaşam Haberleri Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek
Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:18 Son Güncelleme: 10.11.2026 10:32

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Buzdolabında bir gece bekleyen yemeklerin lezzeti gerçekten artıyor mu, yoksa bu yalnızca damak tadımızın bir oyunu mu? Avustralya'daki Deakin Üniversitesi araştırmacıları, yıllardır mutfaklarda konuşulan bu iddiayı mercek altına aldı. Kör tadım deneyinin sonuçları ise her yemeğin ertesi gün güzelleşmediğini, ancak bir lezzetin katılımcıları şaşırtıcı biçimde etkilediğini ortaya koydu.

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Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek
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Dünden kalan yemeğin ertesi gün çok daha lezzetli geldiği yönündeki yaygın inanış, Avustralya'daki Deakin Üniversitesi araştırmacıları tarafından bilimsel bir deneyle test edildi.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

65 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen kör tadım deneyinde lazanya, mercimek çorbası, elmalı crumble ve tereyağlı tavuk karşılaştırıldı. Sonuçlar, buzdolabında beklemenin her yemekte lezzeti artırmadığını, ancak tereyağlı tavuğun bir gece bekletildiğinde belirgin şekilde öne çıktığını ortaya koydu.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

ARTAN YEMEKLER ÜZERİNDE KÖR TADIM DENEYİ YAPILDI

Deakin Üniversitesi'nden gıda ve duyusal bilimciler, toplumda sıkça dile getirilen "artan yemek bekledikçe güzelleşir" iddiasını mercek altına aldı.

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Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Araştırmanın baş yazarı Russell Keast, aşçılık geçmişi döneminde akşam sipariş edilen köri veya soslu yemeklerin ertesi sabah kahvaltıda daha lezzetli geldiğine dair iddialarla sıkça karşılaştığını ifade etti.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Ekip öncelikle 25 yemeklik bir liste hazırladı ve 30 üniversite çalışanından bir gece bekleyince lezzetinin en çok artacağını düşündükleri dört yemeği seçmelerini istedi.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Öne çıkan dana etli lazanya, tereyağlı tavuk, mercimek çorbası ve elmalı crumble, 65 yetişkinin katıldığı deneyde değerlendirmeye alındı. Katılımcılara yemeklerin hem taze hazırlanmış hem de 24 saat buzdolabında bekletilip yeniden ısıtılmış örnekleri rastgele kodlarla sunularak beklentilerin algıyı etkilemesi engellendi.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

YEMEK- ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN SONUÇ

Tereyağlı tavuk yemeğinde bir gün beklemiş örnek daha sık tercih edildi.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Mercimek çorbası:İki örnek arasındaki fark ayırt edildi ancak belirgin bir tercih oluşmadı.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Elmalı crumble:Taze ve beklemiş örnekler arasında fark görüldü ancak beğeni açısından üstünlük oluşmadı.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Dana etli lazanya: Taze ve beklemiş örneklerin ayırt edilebildiğine ilişkin istatistiksel olarak güvenilir kanıt bulunmadı.


Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

TEREYAĞLI TAVUK YÜZDE 64 ORANINDA TERCİH EDİLDİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu tereyağlı tavukta görüldü. Yan yana yapılan tadım karşılaştırmalarında katılımcıların yaklaşık yüzde 64'ü bir gün önceden hazırlanmış tereyağlı tavuğu tercih etti.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Mercimek çorbası ve elmalı crumble için taze ile beklemiş örnekler arasında belirgin bir üstünlük oluşmazken, lazanyada iki örneğin ayırt edilebildiğine dair istatistiksel bir kanıt bulunamadı.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

YEMEKLERİN BEKLEDİKÇE LEZZETİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Deneyde yemeklerin kimyasal yapısından ziyade insanların tat ve beğeni değerlendirmeleri ölçüldü. Ancak araştırmacılar, sos bakımından zengin yemeklerde tat ve aroma bileşenlerinin zaman içinde yeniden dağılmasının lezzet algısını değiştirebileceğini belirtiyor.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Oxford Üniversitesi'nden deneysel psikolog Charles Spence'in çalışmalarında da vurgulandığı üzere, lezzet tek başına tat alma duyusuyla değil; koku, doku, sıcaklık ve geçmiş deneyimlerden kaynaklanan beklentilerin birleşimiyle oluşuyor.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

YENİDEN ISITILAN ETLERDE İSTENMEYEN TATLAR OLUŞABİLİR

Yemeklerin buzdolabında beklemesi her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Özellikle et içeren yemekler saklanıp yeniden ısıtıldığında, yağların oksijenle tepkimeye girmesi sonucunda istenmeyen kokular ve tatlar meydana gelebiliyor.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Gıda biliminde 1977'den bu yana incelenen bu durum, depolanmış pişmiş ette yağların parçalanmasıyla açıklanıyor.

Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

Sonuç olarak bilim insanları, evde dünden kalan yemeği daha lezzetli bulmamızın tek nedeninin fiziksel veya kimyasal değişimler olmadığını, yemeğin ertesi gün daha lezzetli olacağına inanma psikolojisinin de tat algısını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek
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