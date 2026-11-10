Önceki günden kalan yemekler gerçekten daha mı lezzetli? İşte sonraki gün lezzeti ikiye katlanan o yemek

65 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen kör tadım deneyinde lazanya, mercimek çorbası, elmalı crumble ve tereyağlı tavuk karşılaştırıldı. Sonuçlar, buzdolabında beklemenin her yemekte lezzeti artırmadığını, ancak tereyağlı tavuğun bir gece bekletildiğinde belirgin şekilde öne çıktığını ortaya koydu.
Araştırmanın baş yazarı Russell Keast, aşçılık geçmişi döneminde akşam sipariş edilen köri veya soslu yemeklerin ertesi sabah kahvaltıda daha lezzetli geldiğine dair iddialarla sıkça karşılaştığını ifade etti.
Ekip öncelikle 25 yemeklik bir liste hazırladı ve 30 üniversite çalışanından bir gece bekleyince lezzetinin en çok artacağını düşündükleri dört yemeği seçmelerini istedi.
Öne çıkan dana etli lazanya, tereyağlı tavuk, mercimek çorbası ve elmalı crumble, 65 yetişkinin katıldığı deneyde değerlendirmeye alındı. Katılımcılara yemeklerin hem taze hazırlanmış hem de 24 saat buzdolabında bekletilip yeniden ısıtılmış örnekleri rastgele kodlarla sunularak beklentilerin algıyı etkilemesi engellendi.
YEMEK- ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN SONUÇ
Tereyağlı tavuk yemeğinde bir gün beklemiş örnek daha sık tercih edildi.
Mercimek çorbası:İki örnek arasındaki fark ayırt edildi ancak belirgin bir tercih oluşmadı.
Elmalı crumble:Taze ve beklemiş örnekler arasında fark görüldü ancak beğeni açısından üstünlük oluşmadı.
Dana etli lazanya: Taze ve beklemiş örneklerin ayırt edilebildiğine ilişkin istatistiksel olarak güvenilir kanıt bulunmadı.
TEREYAĞLI TAVUK YÜZDE 64 ORANINDA TERCİH EDİLDİ
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu tereyağlı tavukta görüldü. Yan yana yapılan tadım karşılaştırmalarında katılımcıların yaklaşık yüzde 64'ü bir gün önceden hazırlanmış tereyağlı tavuğu tercih etti.
Mercimek çorbası ve elmalı crumble için taze ile beklemiş örnekler arasında belirgin bir üstünlük oluşmazken, lazanyada iki örneğin ayırt edilebildiğine dair istatistiksel bir kanıt bulunamadı.
YEMEKLERİN BEKLEDİKÇE LEZZETİ NEDEN DEĞİŞİYOR?
Deneyde yemeklerin kimyasal yapısından ziyade insanların tat ve beğeni değerlendirmeleri ölçüldü. Ancak araştırmacılar, sos bakımından zengin yemeklerde tat ve aroma bileşenlerinin zaman içinde yeniden dağılmasının lezzet algısını değiştirebileceğini belirtiyor.
Oxford Üniversitesi'nden deneysel psikolog Charles Spence'in çalışmalarında da vurgulandığı üzere, lezzet tek başına tat alma duyusuyla değil; koku, doku, sıcaklık ve geçmiş deneyimlerden kaynaklanan beklentilerin birleşimiyle oluşuyor.
YENİDEN ISITILAN ETLERDE İSTENMEYEN TATLAR OLUŞABİLİR
Yemeklerin buzdolabında beklemesi her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Özellikle et içeren yemekler saklanıp yeniden ısıtıldığında, yağların oksijenle tepkimeye girmesi sonucunda istenmeyen kokular ve tatlar meydana gelebiliyor.
Gıda biliminde 1977'den bu yana incelenen bu durum, depolanmış pişmiş ette yağların parçalanmasıyla açıklanıyor.
Sonuç olarak bilim insanları, evde dünden kalan yemeği daha lezzetli bulmamızın tek nedeninin fiziksel veya kimyasal değişimler olmadığını, yemeğin ertesi gün daha lezzetli olacağına inanma psikolojisinin de tat algısını doğrudan etkilediğini vurguluyor.