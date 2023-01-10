Onlar yeryüzünün iyilik berberleri

Bursa'dateknoloji kampına giderek geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gençten biri olan Murat Can Kaya'nın İstanbul Bahçelievler'de yaşayan babası Mehmet Akif Kaya (46) kendini iyiliğe adayarak anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bahçelievler Belediyesi'nde kuaförlük yapan Kaya sosyal medya üzerinden "Bahçelievler Berberler Platformu" adlı bir grup kurarak ilçedeki 167 kadınerkek kuaförünü organize edip 170'i kız, 370 yetim çocuğun ücretsiz kuaförlük hizmeti almasını sağlıyor.Her yetim çocuk, evine en yakın kuaföre gidip saç bakımı yaptırıyor. İHH Bahçelievler Temsilciliği'nin de destek verdiği grup bazen kirasını ödeyemeyen bir aileye bazen de iflasın eşiğindeki bir esnafa destek veriyor. Babasız büyüdüğünü belirten Kaya, "Oğlumun vefatının ardından yeniden ayağa kalktım gibi oldum. Yaşıyorduk ama daha çok yaşamamıza, daha çok düşünmemize, insanlara ulaşmamıza sebep oldu. Biz yardım ettikçe o sevinecek. Oğullar, babayı örnek alırdı ama bizim hikâyemizde ben Murat Can'ı örnek aldım.Yetimlerin kalpleri hassas. Onları kırmayalım. Tüm derdimiz iyilik yolunda gitmek ve dua almak" dedi. Berber Kenan Pekcan (42), "Bu iyilik hareketinin, İstanbul'dan başlayarak tüm ülkeye yayılmasını istiyoruz" derken, 27 yıllık berber Himmet Eruş (40), "Böyle bir iyilik hareketinde yer almanın huzuru bambaşka" diye konuştu. Turgut Dirlik (39) ise "Düşen her kimse elbirliğiyle ayağa kaldırdık" diye konuştu. Serhat Yurdunkulu (28) da "Benim de bir evladım var. Projeyi duyunca hiç düşünmeden kabul ettim. Yetim kardeşlerimizden birini yanıma aldım" dedi.