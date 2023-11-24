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Giriş Tarihi: 24.11.2023 23:54 Son Güncelleme: 25.11.2023 00:05

Onur Şener davasında yeni gelişme: İstinaf mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı

Ankara’da bir eğlence mekanında istek parça nedeniyle çıkan tartışma sonucunda hayatını kaybeden Onur Şener’in ölümüne ilişkin istinaf mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı. Yerel mahkemede beraat kararı verilen Semih Soyalp, Şener’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Onur Şener davasında yeni gelişme: İstinaf mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tatışma sonucunda müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlker Karakaş Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz hakkında 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek, takdiri indirim ile cezayı 25 yıla düşürdü. Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

Şener'in hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı'nın sanıklara son sözlerini sorması üzerine, sanık Karakaş, mahkemenin adil bir karar verileceğine inandığını kaydederken, Ali Gündüz ise "Takdir mahkemenindir. Suçsuzum, beratımı talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk ise beraat talebinde bulundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf talebini reddetti.

GÜNDÜZ'ÜN CEZASI 12 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırarak Gündüz'ün suçu, haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

SEMİH SOYALP TUTUKLANDI

Tutuksuz sanık Semih Soyalp'e ise verilen beraat kararını kaldıran mahkeme, Soyalp'in Şener'e yönelik 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vererek tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

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Onur Şener davasında yeni gelişme: İstinaf mahkemesinde yapılan yargılamada karar açıklandı
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