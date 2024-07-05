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Giriş Tarihi: 5.7.2024 15:31 Son Güncelleme: 5.7.2024 15:59

Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda silah ve patlayıcılar ele geçirdi. Operasyon kapsamında 7 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 442 fişek ve 9 adet şarjöre el konuldu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda KOM ekipleri, uzun süredir takip ettikleri şahıslarla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Şüphelilerin üzerinde ve mekânlarda yapılan aramalarda elde edilen ruhsatsız silah ve mühimmatlara el konuldu. Ele geçirilen silah ve çok sayıdaki patlayıcı fişeklerin kriminal inceleme için ilgili birimlere gönderildiği bildirildi.

Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, suç ve suçlularla mücadelemiz sürecektir. Bu operasyonlarda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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