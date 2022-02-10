Optimize beslenin, 13 yıl uzun yaşayın

Norveçli araştırmacıların beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik yapılan yeni bir çalışma, kırmızı et ve işlenmiş gıdalara odaklanan "tipik Batı beslenmesi", genç yaşta daha fazla meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar ve fındık tüketimine odaklanan 'optimize edilmiş bir beslenme' ile değiştirildiğinde insan ömrü 13 yıla kadar uzatılabilir. PLOS Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bir kadın 20 yaşında optimal beslenmeye başlarsa ömrünü 10 yıldan biraz fazla uzatabilir.
20 yaşından itibaren sağlıklı beslenmeye başlayan bir erkek ise, hayatına 13 yıl ekleyebilir. Çalışmaya göre, optimal beslenmeye 60 yaşında başlayan bir kadın, ömrünü 8 yıl, erkek ise 9 yıl uzatabilir. Yapılan çalışmalarda, uzun ömürlülükteki en büyük kazanımların fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagilleri daha fazla yemekten geçtiği belirlendi. Bunun yanında tam tahıllı gıdalar, ceviz, badem ve antep fıstığı gibi kuruyemişler de aynı işleve sahip. Kuruyemişler, tohumlar, baklagiller ve tam tahıllar sadece protein değil, sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve daha düşük kronik hastalık riski ile ilişkilendirilen antioksidan 'fitokimyasallar' da içeriyor. True Health Initiative'in başkanı ve kurucusu Dr. David Katz, çalışmayla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Beslenme kalitesinin iyileştirilmesinin kronik hastalık ve erken ölüm riskini azaltacağı fikri uzun süredir yerleşik durumda ve daha az kronik hastalığın daha fazla yaşam beklentisi anlamına gelmesi mantıklı" dedi.