Haberler Yaşam Haberleri Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!
Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:14

Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Ordu TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı Ordulu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal konut kura takvimine göre, 15 Aralık’ta açıklanmaya başlayan Ordu TOKİ başvuru sonuçları bugün sona erdi. Ordu TOKİ kura çekimi ile 9 ilçede toplam 2 bin 50 konut hak sahiplerini buldu. Bu noktada 2022 Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Noter huzurunda çekilecek kuraların ardından isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, Ordu TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İlk Evim Ordu kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi…

Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 4. Etap kura takvimine göre TOKİ Ordu kura çekimi bugün sona eriyor. Fatsa, Merkez, Ünye, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 50 konutun hak sahipleri Ordu TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oldu. Ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde gerçekleşecek Ordu TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…

TOKİ KURA ÇEKİMİ SİVAS VE ORDU'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 16 Aralık 2022 Cuma bugün Samsun ve Ordu'da çekiliş gerçekleşiyor.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ordu kura çekimi 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde yapıldı.

9 ilçede toplam 2 bin 50 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Ordu Gençlik Merkezi Spor Salonu'mda çekildi.

TOKİ ORDU KONUTLARI NEREDE?

Toplam 12 ilçe için TOKİ Çorum kura çekilişi 15 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da başladı ve 16 Aralık Cuma günü sona erdi. İşte, TOKİ Ordu evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ORDU FATSA 200 KONUT

ORDU MERKEZ 1111

ORDU ÜNYE 300

ORDU AKKUŞ 59

ORDU ÇAMAŞ 80

ORDU ÇAYBAŞI 53

ORDU GÖLKÖY 100

ORDU GÜRGENTEPE 2. ETAP 47

ORDU MESUDİYE 100

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ordu kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

2022 Ordu TOKİ kura sonuçları için:

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

16-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

3 ilde gerçekleştirilecek 16-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!
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