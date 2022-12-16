Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 4. Etap kura takvimine göre TOKİ Ordu kura çekimi bugün sona eriyor. Fatsa, Merkez, Ünye, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 50 konutun hak sahipleri Ordu TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oldu. Ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde gerçekleşecek Ordu TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…