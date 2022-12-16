Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle 2022: Sivas TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında!

Ordu TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. İlk Evim 250 bin sosyal konut kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 4. Etap kura takvimine göre TOKİ Ordu kura çekimi bugün sona eriyor. Fatsa, Merkez, Ünye, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 50 konutun hak sahipleri Ordu TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli oldu. Ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde gerçekleşecek Ordu TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…
TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 16 Aralık 2022 Cuma bugün Samsun ve Ordu'da çekiliş gerçekleşiyor.
Toplam 12 ilçe için TOKİ Çorum kura çekilişi 15 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da başladı ve 16 Aralık Cuma günü sona erdi. İşte, TOKİ Ordu evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:
ORDU FATSA 200 KONUT
ORDU MERKEZ 1111
ORDU ÜNYE 300
ORDU AKKUŞ 59
ORDU ÇAMAŞ 80
ORDU ÇAYBAŞI 53
ORDU GÖLKÖY 100
ORDU GÜRGENTEPE 2. ETAP 47
ORDU MESUDİYE 100
TOKİ Ordu kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.
2022 Ordu TOKİ kura sonuçları için:
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
3 ilde gerçekleştirilecek 16-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.