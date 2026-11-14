Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da acı kaza! Yakınlarının ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: 3 kişinin cansız bedeni 300 metrelik uçurumda bulundu!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:07

Ordu’da acı kaza! Yakınlarının ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: 3 kişinin cansız bedeni 300 metrelik uçurumda bulundu!

Ordu'nun Gölköy ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten acı haber geldi. Gece boyunca aranan 3 kişinin, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan otomobilde hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar…

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Ordu’da acı kaza! Yakınlarının ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: 3 kişinin cansız bedeni 300 metrelik uçurumda bulundu!
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Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten dün haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler, gece saatlerinde arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, sabah saatlerinde bir kaza ihbarı üzerine, Gölköy ilçesi Gölköy-Mesudiye kara yolunun Andız mevkisine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

300 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANMIŞLAR

Ekipler Berat Kavak'ın kullandığı 52 AIB 007 plakalı otomobilin, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde Berat Kavak ile beraberindeki Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği saptandı. 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Muhammet Yiğit'in Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, 10 günlük izin kapsamında 2 gün önce cezaevinden ayrıldığı belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ORDU

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Ordu’da acı kaza! Yakınlarının ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: 3 kişinin cansız bedeni 300 metrelik uçurumda bulundu!
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