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Giriş Tarihi: 24.4.2025 19:58

Ordu’da Alzheimer hastası yaşlı adam kaybolmuştu: O noktada bulundu!

Ordu'da ailesiyle birlikte ikamet ettiği evden ayrılan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Necmettin Akbaş’tan bir daha haber alınamadı, Endişeli aile durumu ekiplere bildirirken, yapılan çalışmalar sonucu Akbaş, evinden 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan fındık bahçesinde bulundu.

DHA
Ordu’da Alzheimer hastası yaşlı adam kaybolmuştu: O noktada bulundu!

Perşembe ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde Alzheimer hastası Necmettin Akbaş, dün saat 13.00 sıralarında ailesiyle birlikte ikamet ettiği evden çıktı. Akbaş'ın evde olmadığını fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından, Akbaş, evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde dün saat 17.30 sıralarında yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Akbaş, Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ordu’da Alzheimer hastası yaşlı adam kaybolmuştu: O noktada bulundu!
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