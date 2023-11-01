Ordu’da bir gün! Boztepe, Yoroz Seyir Terası, Fatsa Adası... Sörf tutkunları, yamaç paraşütçüleri, Karavan tutkunları hepsine hitap ediyor

ORDU AÇIKLARINDA PETROL VE DOĞAL GAZ MÜJDESİ BEKLENİYOR

Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bölgede çalışmalar yaptırdığını, Ordu açıklarında da doğal gaz ve petrol olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Güler, bölgede bir müjde beklediklerini, bu müjdenin Ordu'yu da, Türkiye'yi de çok olumlu etkileyeceğini belirtti.

"FINDIK DALDA AKLIN İŞÇİDE KALMASIN"

Ordu'nun en önemli kaynaklarının başında hiç kuşkusuz meşhur olan fındığı geliyor. Fındığın ziyan olmaması, dalda kalmaması için de belediye harekete geçmiş. Başkan Güler, 'Fındık dalda, aklın işçide kalmasın' diyerek fındık sahiplerine işçi desteği sağladıklarını anlattı. Kente gidenlerin, belediyenin hizmetindeki Çikolatapark'ı ziyaret etmelerinde de fayda var. Buradaki cam atölyesi ve çikolata tesisi kente yeni gelenlere keyifli anlar yaşatıyor.

