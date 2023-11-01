Ordu’da bir gün! Boztepe, Yoroz Seyir Terası, Fatsa Adası... Sörf tutkunları, yamaç paraşütçüleri, Karavan tutkunları hepsine hitap ediyor

Karadeniz'in yükselen değerlerinden Ordu'yu SABAH okuyucuları için gezdik. Gezimizde, Ordu'nun bir turizm cennetine evrilmeye başladığını, Başkan Hilmi Güler'in kente sihirli dokunuşlar yaptığını gördük. Dünya üzerindeki fındık üretiminin yüzde 25'ini üstleneni Türkiye'deki fındığın ise yüzde 35'ine ev sahipliği yapan kent, yeni ufuklara yelken açmış görünüyor. Yalnızca fındık ile öne çıkmadığını anlamak için Ordu'yu bir kez gezmek yeterli oluyor. Şarkılara, şiirlere konu olan Boztepe turistlerin daha da ilgisini çekmek, yerel halkın taleplerine daha çok karşılık vermek için tepeden tırnağa yenilenmiş. Trafiğe kapatılan caddede Karadenizli esnaf bölgeye has ürünleri satıyor. 2.5 kilometreyi aşkın uzunluktaki teleferikle Boztepe'den şehir merkezine ulaşım oldukça keyifli anlar yaşatıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Boztepe'deki yamaç paraşütünü Akdeniz ve Ege'deki tesisleri kıskandıracak şekilde yenilemiş. Yamaç paraşütü tutkunları Boztepe'den aşağıya adrenalin dolu doyumsuz bir uçuş gerçekleştirmek için kente adeta akın ediyor.
YOROZ SEYİR TERASI: "MEYDAN OKUMAYA HAZIR MISIN?"
Boztepe'nin eşsiz manzarası yetmedi, bana daha yüksek bir nokta lazım diyenler için Karadeniz'in denizden en yüksek tepesi olan Yoroz'a Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bir seyir terası yapıldı. Her manzarayı izlemenin tabi ki bir bedeli var. Yoroz Seyir Tepesi'ne giden yol dönemeçlerle dolu olsa da, asfalt kalitesi tüm araçların çıkmasına uygun bir hale getirilmiş. Ayrıca, tepeye yolculuk sırasında Karadeniz'in kendine has insanları ve doğası ile yüzleşme fırsatı buluyorsunuz. Araçlar tepeye kısa bir mesafe kala park ediliyor ve seyir terası için doğa ile iç içe bir yürüyüş başlıyor. Hilmi Başkan, "Seyir tepesine çıkmak bir meydan okuma olsun istedik. Ben meydan okumaya hazırım diyenleri bekliyoruz." diyor. 2.5 hafta önce açılan terasa ilgi büyük. Bu tepeye çıkmayı başaranlar yalnızca Ordu'yu değil, bulutların arasından Giresun'u da görebiliyor. Karadeniz'in en yüksek tepesinde Türk Bayrağı dalgalanma sesi ve eşsiz manzara gerçekten huzur verici... Yoroz Seyir Terası, Ordu turizmine büyük bir potansiyel katacak gibi görünüyor.
"KIYILAR HALKINDIR"
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in kentte en büyük mücadeleyi verdiği konu, kıyı şeridinin halka açık olması... Başkan Güler, "Kıyılar halkındır. Halkın kıyılarda yürümesi, denize girme hakkının gasp edilmesine müsaade etmeyiz." diyor. Başkan Güler'in bu konudaki kararlılığını, kıyı üzerindeki 25 katlı gökdeleni Anayasal hak ve mahkeme kararı çerçevesinde yıkarak halka açmasından anlıyoruz. O bölgeye Çamlı Köşk adı altında park, kütüphane, kafeterya gibi bir düzenleme yapıldı. Vatandaşlar, Çamlı Köşk'teki parkta ailecek huzurlu vakit geçirirken, kafeteryada Ordu gazozu, Ordu pidesi ve Ordu tostu yiyebiliyor. Başkan Güler, "Herkes eşit olsun diye menüyü sınırlı tuttuk. Çay 5 TL'den satılıyor. Tost ve pide dışında bir seçenek yok. Buraya gelen herkes aynı şartlarda vakit geçiriyor." ifadelerini kullanarak çalışmasını aktarıyor.
ORDULULARIN BİLE BİLMEDİĞİ KAYALIKTAN ADA YAPILDI
Karadeniz'in incisi Ordu'daki seyahatimizdeki bir diğer durağımız Fatsa oldu. Ordu'nun en güzel ilçelerinden biri olan Fatsa'ya gittik ancak Fatsa'yı değil, Fatsa Adası'nı gezdik. Ordu aşığı olan Başkan Güler, Fatsa açıklarında suyun sığlaştığı, derinliğin azaldığı bir kayalık fark etmiş. Güler, burayı halka açmak için bir ada projesi oluşturmuş. Yapılan çalışmalar ile denizin ortasına bir platform kurulmuş ve üzerine çay-kahve içilebilecek bir kafeterya oturtulmuş. Hilmi Başkan, Orduluların ve kente gelecek turistlerin bu adayı görmesi için ücretsiz tekne ile ulaşım hizmetini de hayata geçirmiş. Ziyaretimiz sırasında Orduluların adaya ilgisi oldukça, ücretsiz çay ve çorba hizmetinden de herkesin oldukça memnun olduğunu gördük.
ÜNYEPORT İLE KRUVAZİYER TURİZMİ
Dünyanın birçok ülkesi için en önemli gelir kaynağı hiç kuşkusuz ki turizm. Küresel ısınma ile birçok turizm güzergahı da değişiyor. Enerjive Tabi Kaynaklar Bakanlığı da yapmış olan Hilmi Güler, bu durumun farkına erkenden varanlardan. İklimin ılımanlaşması, suyun daha fazla ısınması ile turizmin yeni gözdelerinden biri Karadeniz olacak gibi görünüyor. Ordu'nun pastadan en büyük payı alması için Ordu Büyükşehir Belediyesi kolları sıvamış. Mavi Bayraklı plaj sayısı hızla artırılırken, plajlar ve sahiller de çok daha modern ve düzenli bir hale getirildi. Ayrıca Kruvaziyer gemileri de ÜnyePort projesi ile Ordu'ya yanaşabiliyor. Binlerce turist Kruvaziyer ile Ordu turizmine can suyu oluyor. Rakamı daha da artırmak isteyen Başkan Güler, kent merkezindeki limanın derinliğini artırıp büyüterek Kruvaziyerlere yeni bir alan daha açmak istiyor.
SÖRF TUTKUNLARI, KARAVAVAN SEVERLER VE YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLERİ İÇİN LİMAN GÖREVİ ÜSTLENDİ
Başkan Güler, kent turizmini çeşitlendirmek için yamaç paraşüt pistine büyük yatırım yaptı. 250 metrelik yamaç paraşütü alanı, Ege ve Akdeniz'dekileri geride bırakan cinsten. Yine Ordu'nun öne çıktığı alanlardan biri de sörf. Sörf tutkunları Ordu'da sık sık bir araya geliyor. Başkan Güler, sörf tahtasını da kendilerinin ürettiğini, kente ek bir gelir kaynağı daha yarattıklarını belirtti. Karavan turizminde rota olmak isteyen Ordu, Karaan üretiminde de aranan nokta olmak için kolları sıvadı. Başkan Güler, Karavan üretim alanlarını da kuracaklarını söyledi.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNJAKLARINA DEV YATIRIMLAR
Başkan Güler, Enerji Bakanlığı döneminde yenilenebilir enerji kullanımlarına büyük önem vermişti. Belediyecilikte de bu yatırımlarını sürdüren Güler, Akkuş'ta Rüzgar Elektrik Santralleri kurmuş. Burada 240 megavat elektrik üretilirken, hedef çok daha ilerisi. Ayrıca turizm hedefleri ile örtüşen atılımlardan biri olan yeni otogarın çatısı da tamamen güneş enerji panelleri ile donatıldı. Böylelikle otogar kendi elektrik ihtiyacını kendisi karşılıyor. Ayrıca Ordu'daki çöpler de enerjiye dönüştürülüyor. Günde 7 bin konutun elektrik ihtiyacı bu çöplerin dönüşümü ile kazanıyor. Başkan Güler, çıtayı neredeyse 5 kat ileriye koymuş. 33 bin konutun elektriğinin çöplerin dönüştürülmesinden sağlanması planlanıyor.
YAĞMUR SULARINI DEPOLAMAYAN BİNALARA RUHSAT ÇIKMIYOR
Küresel iklim krizi ile su kıtlığı adım adım geliyor. Ordu'nun su sıkıntısı çekmemesi için birçok çalışma gerçekleştirilirken, en dikkat çekici hamlelerden biri suyun israf edilmemesi ile ilgili. Başkan Güler, bu konuda oldukça hassas davranıyor. Ordu'da yağmur suları depolanarak tarımda kullanılıyor. Bu çalışma ile 12 milyon TL tasarruf edildi, 3 milyon metreküp su kaybı da önlendi. Yeni binalarda bu sisteme uymayanlara ruhsat verilmiyor. Ordu'da su israfını önlemek belediyenin kırmızı çizgisi olarak belirtiliyor.
Ayrıca 6 yeni su sondaj kuyusu açıldı, 34 yeni su sondaj kuyusu ve göletlerde çalışmalar sürüyor.
ORDU'NUN DERELERİ YOK OLMASIN DİYE HUMMALI ÇALIŞMA
Ordu'nun, türkülere konuk olan dereleri eskisi gibi çağlasın diye kentteki derelerde düzenleme çalışmaları var. Düzensizlik ve taş yığılmaları gibi nedenlerden akışkanlığını kaybeden dereler tek tek temizleniyor. Bu çalışmaları yapanları Başak Güler, "Kahraman" olarak tanımlıyor.
ORDU AÇIKLARINDA PETROL VE DOĞAL GAZ MÜJDESİ BEKLENİYOR
Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bölgede çalışmalar yaptırdığını, Ordu açıklarında da doğal gaz ve petrol olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Güler, bölgede bir müjde beklediklerini, bu müjdenin Ordu'yu da, Türkiye'yi de çok olumlu etkileyeceğini belirtti.
"FINDIK DALDA AKLIN İŞÇİDE KALMASIN"
Ordu'nun en önemli kaynaklarının başında hiç kuşkusuz meşhur olan fındığı geliyor. Fındığın ziyan olmaması, dalda kalmaması için de belediye harekete geçmiş. Başkan Güler, 'Fındık dalda, aklın işçide kalmasın' diyerek fındık sahiplerine işçi desteği sağladıklarını anlattı. Kente gidenlerin, belediyenin hizmetindeki Çikolatapark'ı ziyaret etmelerinde de fayda var. Buradaki cam atölyesi ve çikolata tesisi kente yeni gelenlere keyifli anlar yaşatıyor.