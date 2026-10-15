Ordu’da kadınlar hem üretiyor, hem kazanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Perşembe Kadın Kooperatifi, ilçenin 54 mahallesinde üretilen yöresel ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Yaklaşık 100 çeşit ürünün satışını gerçekleştiren kadın girişimciler, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetleri yaşatıyor.

54 MAHALLE TEK NOKTADA

Başkan Güler'in desteğiyle 12 kadın girişimci tarafından kurulan kooperatif, Perşembe ilçesinin 54 mahallesinde üretilen yöresel ürünleri bir araya getiriyor. Kadın üreticilerden ham madde veya işlenmiş olarak temin edilen ürünler, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan satış büfelerinde tüketicilere sunuluyor. Böylece hem yerel ekonomi canlandırılıyor hem de geleneksel üretim kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor.

LEZZETLER KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Kivi dolmasından fındıklı kurabiyeye, kurutulmuş meyve ve sebzelerden reçellere, taflandan helva çeşitlerine kadar yaklaşık 100 farklı ürün kooperatifin satış noktalarında yer alıyor. Perşembeli kadınların el emeğiyle hazırlanan ürünler, yöresel mutfak kültürünü yaşatırken üreticilere de gelir kapısı oluşturuyor.

"BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Perşembe Kadın Kooperatifi Başkanı Esin Baş, kuruluşlarından bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini yanlarında hissettiklerini belirterek, "Dört yıl önce kurulan ilk kadın kooperatiflerinden biriyiz. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in desteği bizlere güç verdi. Bugün ilçemizin 54 mahallesinde üretilen ürünleri tüketicilerle buluşturuyoruz. Tamamı Perşembeli kadınların emeğiyle hazırlanan yaklaşık 100 çeşit ürünümüz bulunuyor. Kadınlarımızla birlikte üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

YÖRESEL LEZZETLER KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan kadın kooperatifleri, yöresel lezzetleri ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Kent genelinde kurulan 19 kadın kooperatifinden biri olan Fatsa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi, 14 kadın girişimcinin öncülüğünde yedi ilçeden temin edilen ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Gaga Gölü kıyısında faaliyet gösteren kooperatifte reçel, turşu, erişte, marmelat, peynir, kurutulmuş meyve ve sebzeler ile el emeği ürünler satışa sunuluyor. Kadınlar böylece hem yöresel değerleri yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

GAGA GÖLÜ İLGİYİ ARTIRDI

Büyükşehir Belediyesi'nin Gaga Gölü çevresinde gerçekleştirdiği düzenleme çalışmalarının kooperatife ilgiyi artırdığını belirten Kooperatif Başkanı Refiya Beylik, "İki yıl önce 14 kadınla başladığımız yolculukta hem kendi ürünlerimizi hem de çevre ilçelerdeki kadınların el emeğini satışa sunuyoruz. Gaga Gölü'nün turizme kazandırılmasıyla özellikle hafta sonları ziyaretçi sayımız arttı. Böylece daha fazla insana ulaşma fırsatı bulduk. Bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

EMİNE MUTLU

1 İNEKLE BAŞLADI, 20'YE ULAŞTI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik projeleriyle üreticilere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut işletmelerin üretim kapasitesinin artırılması ve ürünlerin ekonomik değerinin korunması hedefleniyor. Bu doğrultuda sağlanan süt soğutma tankı desteği, özellikle küçük ölçekli üreticilerin sütlerini sağlıklı koşullarda muhafaza ederek pazarlamalarına imkân tanıyor.

1 İNEKTEN 20 BÜYÜKBAŞA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Emine Mutlu, beş yıl önce bir inekle başladığı hayvancılıkta hayvan sayısını 20'ye çıkardı. Eşinin uzun yol şoförü olması nedeniyle işletmenin tüm sorumluluğunu tek başına üstlenen Mutlu, hayvanlarına büyük bir özenle bakıyor. Zamanla üretimini artıran Mutlu, süt miktarının artmasıyla birlikte ürünlerini muhafaza etmekte güçlük yaşamaya başladı.

SÜTÜNE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Emine Mutlu'nun yaşadığı soruna Ordu Büyükşehir Belediyesi çözüm oldu. Belediye tarafından sağlanan 200 litrelik ev tipi süt soğutma tankı sayesinde Mutlu, ürettiği sütü uygun koşullarda saklama imkânına kavuştu. Sütün kalitesini koruyarak pazarlama sürecini kolaylaştıran destek, üreticinin ürününü değerinde satmasına ve aile bütçesine daha fazla katkı sağlamasına yardımcı oldu.

"SÜT TANKI KURTARICIMIZ OLDU"

Hayvancılığa eşinin isteğiyle başladığını belirten Emine Mutlu, zamanla işini çok sevdiğini ifade ederek, "Beş yıl önce bir inekle başladık. İlk zamanlarda hayvancılığa pek sıcak bakmıyordum ancak zamanla hayvanlarımı çok sevdim. Artık onlar benim çocuklarım gibi. Bugün 20 büyükbaş hayvanımız var ve hepsiyle severek ilgileniyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle önemli bir sorunu aştıklarını vurgulayan Mutlu, "Üretimimiz arttıkça sütü muhafaza etmekte zorlanıyorduk. Büyükşehir Belediyemizin verdiği süt soğutma tankı bizim için adeta kurtarıcı oldu. Artık sütümüzü birkaç gün boyunca uygun koşullarda saklayabiliyor, müşterilerimize rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. Üretmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MERVE TUTAL

BANKACILIĞI BIRAKTI, SERACILIĞA BAŞLADI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 2019 yılında başlatılan tarım ve hayvancılık hamlesi, kent genelinde üreticilere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sera naylonu, fide ve teknik desteklerinden yararlanan üreticiler, üretim kapasitelerini artırarak ekonomik kazanç elde ediyor. Bu desteklerle kendi işini kuran isimlerden biri de İstanbul'daki bankacılık kariyerini bırakarak memleketi Ordu'ya yerleşen 28 yaşındaki Merve Tutal oldu.

ŞEHİR HAYATINI BIRAKTI

İstanbul'da özel bir bankada çalışan Merve Tutal, izin için geldiği Fatsa'da seracılıkla uğraşan annesine yardım ederken tarımsal üretime ilgi duymaya başladı. Köy yaşamının sakinliğinden ve üretmenin verdiği mutluluktan etkilenen Tutal, bankacılıktan istifa ederek Ordu'ya yerleşti. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların destekleriyle seracılığa adım atan genç girişimci, bugün annesiyle birlikte üç serada sebze ve meyve yetiştiriyor. Sera naylonu, fide ve teknik desteklerden yararlanan Tutal, üretimini her geçen gün geliştirmeyi hedefliyor.

"ÜRETİMİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

Seracılığa başlama sürecini anlatan Merve Tutal, en büyük destekçilerinin Ordu Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek, "İstanbul'da bankada çalışırken izin için Ordu'ya geldim. Köydeki yaşamın daha sakin ve huzurlu olduğunu gördüm. Pandemi sonrasında seracılığa başlayan annemin izinden gitmeye karar verdim. İşimden istifa ederek memleketime yerleştim. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle başladığımız üretimi zamanla büyüttük. Ürünlerimizin beğenilmesi bizi daha da motive etti" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ BÜYÜKŞEHİR"

Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı sera naylonu ve fide desteklerinin üretimlerini geliştirmelerinde önemli rol oynadığını vurgulayan Tutal, "Fırtınada zarar gören seramızı belediyemizin desteğiyle yeniden kurduk. Aldığımız fidelerden yüksek verim elde ettik. Doğal üretime özen gösteriyor, müşterilerimize kaliteli ürünler sunmaya çalışıyoruz. Bankacılıkta zihinsel olarak yoruluyorduk, burada fiziksel olarak yoruluyoruz ama işimizi severek yapıyoruz. Hedefimiz üretimimizi daha da büyütmek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.