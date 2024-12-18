Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da yangın: 2 çocuk yaralandı
Giriş Tarihi: 18.12.2024 02:45

Ordu'da yangın: 2 çocuk yaralandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir evde soba tutuşturmak isterken çıkan yangında 2 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü

İHA
Ordu’da yangın: 2 çocuk yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı Mahallesi'nde Yıldıray B.'ye ait evde bulunan çocukları R.E.B. (17) ile B.B. (15) soba tutuşturmak isterken alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde kalan çocuklar ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yangın nedeniyle yaralanan çocuklar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye görevlilerinden bilgi aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da yangın: 2 çocuk yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA