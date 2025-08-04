Organ nakliyle hayata bağlandılar

Samsun'da trafik kazasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ö.Ö.'nün ailesi evlatlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Talihsiz gencin böbrekleri Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hastaya nakledildi. 57 yaşındaki H.A. ile 56 yaşındaki A.U. aynı gün yapılan başarılı operasyonlarla hayata tutundu.

Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Sorumlu Uzmanı Opr. Dr. Coşkun Aydın "Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, canlı ve kadavra kaynaklı organ nakillerini belirli bir plan ve disiplinle yürütüyoruz. Bugün aynı gün içerisinde iki böbrek naklini başarıyla gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organ bağışının yaygınlaşması, bu başarıların sürdürülebilirliği açısından çok önemli" dedi.