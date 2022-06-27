Organize İşler filmi nerede çekildi, ne zaman? Organize İşler konusu nedir, oyuncuları kimler?

ORGANİZE İŞLER KONUSU

Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli, usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusuf Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır. Sayko Tugay, Pepe Silvio, Suskun Üzeyir, Teneke Mahalleli İzzet Ayna, gizli kumarhane sahibi Altındiş Selahattin ve daha birçok kanun dışı şahsiyet vardır İstanbul'un organize işlerinde... Herkes bazen kurtarılmaya muhtaç, bazen kurtarıcıdır. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı İstanbul'da tüm işler organizedir. Hal böyle olunca, koskoca Süpermen bile İstanbul'da görevini layıkiyle yerine getiremez ve üstelik dayak bile yer.