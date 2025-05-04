Organları 4 kişiye can oldu: 7 dil bilen bisiklet sevdalısı organlarını bağışlamış

İlker Muallimin cenazesi Fethiye'ye getirildi. İlker Muallimin Fethiye Merkez Yeni Cami'ndeki cenaze merasiminde eşi Sevgül Muallim ile babası emekli polis Halil Muallim ve diğer yakınları ayakta durmakta zorlandı. Trafik kazasının 15. gününde hayatını kaybeden İlker Muallimin cenaze merasimine ailesi, arkadaşlarının yanı sıra yoğun bir katılım oldu.

Cenaze namazını merkez Yeni Cami imam hatibi Yusuf Demirci kıldırırken helallik alınmasının ardından, cenaze Fethiye Catalarık mezarlığına götürülüp burada dualarla ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Bu kazadan yaralı kurtulan Rahmi Gözele çok üzgün olduğunu bildirerek o günü anlattı. Rahmi Gözele, "İlker çok iyi arkadaşımdı. Çok iyi bir insandı. Çok çalışkandı.

Kaza günü Dalaman'ın kille koyuna Fethiye'den bisikletlerle çıkıp gidiyorduk. Maalesef bu kaza oldu. Gelip bize çarptılar .Bisiklet binerken böyle bir kaza olmamalı. Çok iyi bir insanı kaybettik. Organları bağışlandı. 4 kişiye hayat oldu .Çok üzgünüm bizi görmeyen bir araç bisikletli grubuna çarptı. Çok yüksek hızla vurdu. Hala olayın etkisindeyim. İki arkadaşımız bu kazada yaşamlarını yitirdi unutamıyorum." ifadelerini kullandı.