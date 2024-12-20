Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Ali Veysel Küçüksoy (65), aniden rahatsızlanınca kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği belirlenince tedaviye alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin organ nakli birimi, ailesiyle görüştü. Eşi ve çocukları organlarını bağışlamayı kabul edince, Küçüksoy'un iki böbreği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde nakil bekleyen iki hastaya gönderildi. Karaciğeri ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören başka bir hastaya nakledilmek üzere sevk edildi.