Örgüt kuran müdür ve memurları devletten milyonlarca lira haksız kazanç elde etti

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce, Bismil ilçesi mülki sınırları içerisinde yer alan Maliye Hazinesine ait tarım arazileri ile ilgili 2021-2022-2023 yıllarında 57 bin 317 dekar tarım arazisine sahte evrak düzenlendiği belirlendi. ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) yaptıran 176 kişinin toplamda, güncel değeri yaklaşık 70 milyon TL devlet desteklemesi alarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Bu haksın kazancın güncel değeri yaklaşık 13 milyon TL'sinin İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli personellere gönderildiği belirlendi. Bu kapsamda; 10 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da örgüt lideri müdür ile 13 memur (örgüt elemanı) olmak üzere 190 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 161 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinden sonra 75 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6'sı memur olmak üzere 15 şüpheli tutuklandı. Örgüt üyeleri hakkında, "Suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla, soruşturma başlatıldı.