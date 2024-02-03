Orhan Gencebay: “Murat Kurum’un çok büyük başarılara imza atacağını hissediyorum”

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Kurum şarkıyı "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Murat Kurum'un çok büyük başarılara imza atacağına inandığı için şarkıyı hediye ettiğini belirten sanatçı Orhan Gencebay, "Murat Kurum, güzel ve büyük imzalar atacak, başarılar yapacak birisi olarak İstanbul'umuza aday oldu. Ben de onu sevdiğim için dayanamadım bir şarkı yapmak istedim. 'Yeniden İstanbul' diye bir şarkı yaptım ve de hediye ettim. Sanıyorum şu anda dinleyenler beğeniyorlar bu da beni çok mutlu ediyor. Bu benim Murat Kurum kardeşime sayın bakanımıza ve inşallah sayın başkanımıza bir hediyem olmuş olsun. İstanbul'umuzun yönetimine talip ve çok da büyük başarılara imza atacağını hissediyorum. İnşallah seçilecektir bunu da Atatürk'ümüzün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözünde dediği gibi şüphesiz en iyi halkımız bilir. Halkımız Murat Kurum'un çalışmalarını dikkate alacak. İleride ona bu fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Şarkıyı mitinglerde söyleme gibi bir durumum olmayacak. Şarkıda İstanbul'a olan aşkımı da anlattım. Ayrıca ben iyi bir vatansever olduğuma da inanıyorum. Ülkemizi ve insanlarımızı çok seviyorum. Ülkemiz son derece güçlü ve büyük bir ülkedir. Taban verileri olağanüstü güçlüdür. Bunlarla ilgili biriyim ve daha önce; Canım Türkiye'm, Gelin birik Olalım, Vatan Sağ olsun gibi nice besteler yaptım. Bu güzel ülkemizi korumak için birlikte olalım siyaseti hiç düşünmeyelim. Siyasi görüşlerimizin farklılığından dolayı yan yana gelemiyoruz bazen. Ben diyorum ki birbirimizi sevmek için siyasi görüş tercihlerimizi bir kenara bırakalım. Vahdet-i Vücut olalım, birlik varlığını tanıyalım." dedi.