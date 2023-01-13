Orhan Gencebay sevgisiyle evini adeta müzeye çevirdi

Orhan Gencebay hayranlığını AA muhabiriyle paylaşan Engin Uysal, eserleri toplarken büyük emek verdiğini, maddi olarak zorlayıcı olduğunu ancak aldığı mutluluğun buna değdiğini söyledi. "Bu Orhan Baba sevgisi, bunun bir tarifi yok" Çevresindeki tanıdıkların ziyarete geldiğinde gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını dile getiren Engin Uysal, şöyle devam etti: "Fotoğraflar ve videolar çekiyorlar. Eserlerimi isteyenler oluyor ama kimseyle paylaşmıyorum. Çünkü onlar benim canlarım, kimseye veremem. Bana çok teklif edenler de oldu, 40-50 bin liraya bunların hepsini almak isteyenler de oldu, 'Veremem.' dedim. 'Maneviyatı çok büyük, isterseniz daha da büyük meblağlar verin ama veremem.' dedim. Bu Orhan Baba sevgisi, bunun bir tarifi yok. Büyük bir aşk, büyük bir sevgi. Dinledikçe çok rahatlıyorum, beni mutlu ediyor. Fırsat buldukça dinliyorum. Neden biriktirdim? Bunun bir tarifi yok, Orhan Baba sevgisi, yani anlatılmaz bir duygu. Hemşehrim, o da Samsunlu ben de..."