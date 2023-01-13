Orhun Yazıtları Nerede, Hangi Ülke Sınırları İçerisinde? Orhun Yazıtları Nedir, Kime Ait?

Türklerin bilinen ilk alfabesiyle yazılan Orhun Yazıtları, dönemle ilgili olarka birçok bilgi veren önemli bir kaynaktır. Kültürel ögelerden, devlet anlayışı ve yönetim sistemine kadar detaylı birçok bilginin günümüze kadar taşınmasını sağlayan bu yatırların içeriğine ilişkin detaylar şimdilerde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Orhun yazıtları nerede? Orhun yazıtları nedir? İşte detaylar…

ORHUN YAZITLARI NEDİR, NE ANLATMAKTADIR?

Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı eserleri olarak kabul edilen Göktürk Yazıtları tarihle ilgili aynı zamanda çok önemli bir kaynaktır. Dönemle ilgili olarak birçok bilginin günümüze kadar taşınmasını sağlamıştır.

Göktürk Yazıtları içerik olarak devletin ve milletin karşılıklı görevlerini dile getirmektedir. 8. yüzyılda dikilen bu anıtlar Göktürklerin hükümdarı olan İlteriş Kağan'ın oğulları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in savaşlarda gösterdikleri kahramanlıkları anlattığı gibi çok etkileyici bir hitabet üslubuna sahiptir. Kitabelerde Bilge Kağan ve Kül Tigin Türk boylarının tarih boyunca birlik olmalarını istemekte ve Türk milletine seslenmektedir.

Göktürk Yazıtlarında Türk milletinin özelliklerinden ve beraberliğinden bahsetmesi o dönemde yaşayan Türk toplulukların milli beraberliğe ne kadar değer verdiğini gözler önüne sermekte aynı zamanda Bilge Kağan'ın halkı tok tutması, halkı giydirmesi ve onların refah seviyesini yükseltmeye gayret göstermesi dönem yönetimini göstermektedir. Bir kaynağa göre; bu taşların sonsuza kadar kalacaklarını ifade edebilmek amacıyla yazıtlara "Bengü Taş" ismini vermişlerdir. Öte yandan kitabelerin ipek yolu üzerine dikildiği bilinmektedir...

ORHUN YAZITLARI NEREDE?

Moğolistan sınırları içersinde olup Baykal Gölü'nün güney cephesinde yer alan Orhun nehrinin ve Koşo Çaydam gölü arasında olur.