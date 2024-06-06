Orient Ekspres’e coşkulu karşılama

Fransa'nın başkenti Paris'ten 1 Haziran'da hareket eden Orient Ekspresi İstanbul'a ulaştı. Orient Ekspresi'ni Sirkeci Garı'nda mehteran takımı karşıladı. Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergâhını takip ederek önceki gün Türkiye'ye gelen Orient Ekspresi, bugün saat 16.05'te Sirkeci Garı'ndan hareket edevek. Yarın ise saat 00.40'ta ise ülkemizden çıkış yapacak ve Bükreş, Sinai, Budapeşte, Viyana ve Paris güzergâhındaki yolculuğuna devam edecek. Geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos'ta ülkemize 2 sefer yapan Orient Ekspres için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.