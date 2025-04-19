Orkinos’ta 89 tutuklama

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Orkinos-Bulut' adlı uluslararası uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 240 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 89 kişi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 125 şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu öğrenilirken 26 şüpheli ise 'adli kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmı, araçlar ve çeşitli suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.