Orman Haftası önemi ve anlamı: Orman Haftası nedir, ne zaman kutlanır?

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ NEDİR?

Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanların korunması ve önemlerinin fark edilmesi için 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 21 Mart ile başlayan hafta da Orman Haftası ve Ağaç Bayramı olarak kutlanır.

Orman Haftası, ormanların korunması ve ağaç sevgisinin artırılması amacıyla düzenlenen önemli bir farkındalık haftasıdır. Bu hafta boyunca ormanların ekosistem üzerindeki hayati rolüne dikkat çekilerek, çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflenir.