Orman kesim işçisinin hazin sonu

Kazanın mevkiinin sarp ve engebeli olması nedeniyle sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine yaklaşık bir saat sonra varabildi. Ağır yaralı Aykut Aydoğan kesilen ağaçları çekmek için bulunan traktör ile orman yolunda bekleyen 112 Ambulansına getirildi. Ulus Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Aydoğan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay hakkında Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı.