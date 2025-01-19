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Giriş Tarihi: 19.1.2025 21:15 Son Güncelleme: 20.1.2025 02:09

Orman kesim işçisinin hazin sonu

Bartın’ın Abdipaşa beldesi Kırık Dağı mevkiinde kesim işçisi olarak çalışan Aykut Aydoğan kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Orman kesim işçisinin hazin sonu

Bartın'ın Abdipaşa beldesi Kırık Dağı mevkiinde orman gençleştirme için Orman İşletmesi tarafından işaretlenerek kesime izin verilen ağaçları kesen Orman Kesim İşçisi Aykut Aydoğan kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Kazanın mevkiinin sarp ve engebeli olması nedeniyle sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine yaklaşık bir saat sonra varabildi. Ağır yaralı Aykut Aydoğan kesilen ağaçları çekmek için bulunan traktör ile orman yolunda bekleyen 112 Ambulansına getirildi. Ulus Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut Aydoğan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay hakkında Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı.

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Orman kesim işçisinin hazin sonu
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