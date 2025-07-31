Orman yangınlarıyla ilgili kritik toplantı! Bakan Yumaklı: Riskleri dikkate alarak mücadelemizi sürdüreceğiz

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sunum yaptığı toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili mevcut durum, alınan tedbirler ve beklenen riskler aktarıldı. Toplantıda ayrıca risk açısından öncelikli bölgelerdeki son durum görüşülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Risk Yönetim Ekibi'nin ilk toplantısının çıktıları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

"ORMAN YANGINLARINA KARŞI HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Yaklaşık 3 saat süren toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ısınmadan dolayı doğal nedenlerin yanı sıra insan kaynaklı meydana gelen yangınların sayısında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış yaşandığına dikkat çekti. "Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruşlarımızla birlikte alıyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin sahip olduğu ekipman ve araç gereçle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı.