Ormanda acı son! Kestane toplamak için ormana gitti, kardeşleri cansız bedenini buldu

Olay, sabah saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi, Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Erenler ilçesinden iki kardeşiyle birlikte kestane toplamak için Sapanca'ya gelen 66 yaşındaki Durmuş Duran, araçlarını yol kenarına bıraktıktan sonra kardeşleriyle birlikte ormana girdi. Ormanlık alanda kestane toplamaya başlayan üç kardeş, bir süre sonra birbirlerinden uzaklaştı. Bir süre sonra gruptan ayrılan Duran'dan haber alamayan kardeşleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Arama çalışmaları sırasında kardeşleri, Durmuş Duran'ı ormanlık alanda yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arazinin eğimli ve engebeli olması sebebiyle Duran'ın cansız bedeni AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Duran'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.