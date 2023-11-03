Ormanda cesedi bulunmuştu Cinayet davasında yasak aşk detayı

Kestel ilçesinde 24 Şubat günü ortadan kaybolan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Recep Arı'nın ailesi, oğullarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Recep Arı ile en son birlikte görülen arkadaşı Kadir Ilgız, programda canlı yayına katılmış ve Recep Arı'nın nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Olaydan 6 gün sonra Recep Arı'nın ormanlık alanda vurulmuş halde cesedi bulunmuştu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın başlattığı incelemeler sürerken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında bulunan Kadir Ilgız, programa gelen Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı Aynı gün Recep Arı'nın eşi Selma Arı'da Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürülmüştü.

YASAK AŞK KURBANI MI OLDU

Recep Arı cinayetiyle ilgili görülen ilk davada, duruşmada verilen ifadeler, kan dondurdu. Tutuklu sanık Kadir Ilgız, Selma Arı ile mesajlaştığını ve bu mesajları Recep Arı'nın gördüğünü söyledi. Ilgız, "Mesajlarda herhangi bir sakınca yoktu. Aramızda bir şey yok. Havadan, sudan konuşuyorduk. Recep mesajları görünce sinirlendi. Yanına tüfek alıp bana geldi. Kamyonete bindik olayın gerçekleştiği yere gittik. Bana, sen nasıl benim karımla mesajlaşırsın diye bağırdı. Ben de, kesinlikle aramızda bir ilişki olmadığını söyledim. Kendilerini uzun süredir tanırım, Tarım işlerinde onlara hep yardım ediyorum. Recep Arı, sürekli alkollü mekanlara giderdi, ben de onu sarhoş halde alır evine getirirdim. Olay günü baba tüfeği doğrultunca çok korktum, o korkuyla ateş ettim. Kesinlikle tasarlayarak öldürmedim" dedi.

"CİNAYETLE İLGİM YOK" DEDİ

Olay günü eşi Recep Arı'nın elinde tüfekle geldiğini ve kendisini darp ettiğini söyleyen Selma Arı ise verdiği ifadede, "Kadirle sadece telefondan konuştum. Kendisine mesaj attım. Nerdesin, nasılsın dedim. Eşim geldi tüfekle havaya ateş etti. Kesinlikle Kadir ile aramızda bir şey yok. Olsaydı eşim havaya değil kafama ateş ederdi. Cinayetle hiçbir ilgim yok" dedi. İfadeleri dinleyen Mahkeme heyeti Kadir Ilgız'ın tutukluk halinin devamına ve Selam Arı'nın Adli Kotrol tedbirinin devam etmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.