Ormandaki cinayetten yasak aşk çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde 24 Şubat günü ortadan kaybolan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Recep Arı'nın ailesi, oğullarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu.Olaydan 6 gün sonra Arı'nın cesedi ormanlık alanda bulunurken, Recep Arı ile en son birlikte görülen arkadaşı Kadir Ilgız ise canlı yayında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Selma Arı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Cinayetle ilgili davanın ilk duruşması dün görüldü.Kadir Ilgız, Selma Arı ile mesajlaştığını ve bunu Recep Arı'nın gördüğünü belirterek, "Recep mesajları görünce sinirlendi. 'Sen nasıl karımla mesajlaşırsın' dedi. Arı, sürekli alkollü mekânlara giderdi, ben de onu sarhoş halde alıp evine getirirdim. Yanına tüfek alıp bana geldi. Kamyonete bindik, olayın gerçekleştiği yere gittik. Bana tüfek doğrultunca korktum. Belimdeki silahı çıkarıp ateş ettim. Kesinlikle tasarlayarak öldürmedim" dedi. Selma Arı ise Kadir Ilgız ile aralarında bir şey olmadığını ve cinayetle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.