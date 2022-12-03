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Giriş Tarihi: 4.12.2022

Ormanlar kralıyla bir kedi gibi oynadı

Ormanlar kralıyla bir kedi gibi oynadı
Diyarbakırlı Ahmet Akbey'in, Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'ta evde beslediği aslanlara ilgisi görenleri şaşırtıyor. Aslan terbiyecisi olarak bilinen Akbey, vahşi hayvanlarıyla sarma dolaş bahçede oynuyor. Akbey, evlatları gibi baktığı aslanların yanı sıra kaplanlarla da arasının iyi olduğunu söylüyor. 4.5 yıldır aslanlara baktığını kaydeden Akbey, Irak'ta evde bakmak yasal olduğu için onlarla vakit geçirmeyi sevdiğini, her birinin günlük 16 kilogram et yediğini, bakımlarının her gün yapıldığını vurgulayarak kendisine bugüne kadar zarar vermediklerini aktardı. İHA

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Ormanlar kralıyla bir kedi gibi oynadı
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