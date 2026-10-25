Ormanlar yeşeriyor köylüler kalkınıyor

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının ardından küle dönen alanlarda Cumhuriyet tarihinin en büyük yeniden ağaçlandırma hamlelerinden biri yürütülüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yanan alanların merkezini tarımsal bakım ve düzenli sulama isteyen meyve ağaçları değil, kendi küllerinden doğma gücüyle, yangına dirençli orman ağaçlarıyla yeşertiyor. Ağaçlandırma çalışmaları da ezbere değil, toprağın yapısına, iklime, rakıma ve bilime göre yapılıyor.

GELİR GETİRİCİ FİDANLAR

Vatandaşın sıkça dile getirdiği, 'Yanan alanlara neden ceviz, zeytin veya badem dikilmiyor?" sorusunu da göz ardı etmeyen OGM, ceviz, badem, kestane ve zeytin gibi gelir getirici türleri de orman köylüsünü kalkındırmak için köy sınırlarına dikiyor. OGM'nin paylaştığı son 13 yıllık ağaçlandırma istatistiğinde göre, 9 bin köyde, 91 bin hektarlık yani 130 bin futbol sahası büyüklüğünde alan ceviz, badem, kestane ve zeytin gibi gelir getirici türlerle ağaçlandırma yapıldı. 32 milyon 300 bin fidan toprakla buluşturulurken doğada kendiliğinden yetişen 3 milyon 500 bin yabani zeytin ve menengiç ağacı uzman ekipler tarafından aşılanarak köylü için kalıcı birer hasat ve gelir kapısına dönüştürüldü.

İKLİME UYUMLU AĞAÇLAR

OGM yetkilileri, zeytin, badem ve ceviz gibi tarım bitkisi ağaçların, sık dikilememesi nedeniyle erozyonla mücadelede ve oksijen üretiminde gerçek orman ağaçlarının yerini tutmadığını belirtti. Coğrafyamızın ana karakteri olan kızılçam, karaçam, sarıçam gibi çam türlerinin ise kuraklığa dayanıklı ve milyonlarca yıllık Akdeniz iklim kuşağındaki yangın ekolojisine doğal uyum sağladığını vurgulayan yetkililer, özellikle kızılçam bölgeleri, yangından sonra kozalaklarından dökülen ve toprakta uyuyan tohumlarıyla kendini yeniden var etme gücüne sahip olduğunu ifade etti.