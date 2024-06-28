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Giriş Tarihi: 28.6.2024 08:59

Ormanlarımız komandolara emanet

Yaz aylarında yangın tehlikesi bulunan orman alanlarında Antalya genelinde tüm tedbirler alındı. Geçen yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da Antalya İl J.K.lığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Atlı Jandarma Tim Komutanlığı, Komando ve Asayiş ekipleri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak görev yapıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Ormanlarımız komandolara emanet

Komandolar ormanlık bölgelerde 24 saat teyakkuzda görev yapıyorlar. Ormanlık alanlara girişlere izin vermiyor. Ormanlık alanların yakınlarında ateş yakılmasına, havai fişek atılmasına izin vermiyor. Cam açık seyir halinde sigara içenler uyarılıyor. Kameralardan sürekli kontrol ediliyor.

TÜM EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

Antalya Valiliği "Orman Yangınlarının Önlenmesi Genelgesi" kapsamında; orman yangınlarına 1'inci derecede hassas bölgelerde eş zamanlı ve müşterek, yaya, motorlu devriye faaliyetleri ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdüğünü bildirdi. Vatandaşların, ormanlık alanlara girişlerin, ateş yakmanın ve kamp yapmanın yasaklandığını da belirten valilik, "Bu faaliyetlerde bulunan şahıslarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil yardım hattını arayarak bilgi vermelerinin önem arz ettiği hatırlatılmıştır. Antalya il Jandarma Komutanlığınca ormanlık alanlarda devriye ve kontrol faaliyetleri aralıksız olarak devam ettirilecektir" dedi.


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Ormanlarımız komandolara emanet
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