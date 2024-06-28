Ormanlarımız komandolara emanet

Komandolar ormanlık bölgelerde 24 saat teyakkuzda görev yapıyorlar. Ormanlık alanlara girişlere izin vermiyor. Ormanlık alanların yakınlarında ateş yakılmasına, havai fişek atılmasına izin vermiyor. Cam açık seyir halinde sigara içenler uyarılıyor. Kameralardan sürekli kontrol ediliyor.

TÜM EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

Antalya Valiliği "Orman Yangınlarının Önlenmesi Genelgesi" kapsamında; orman yangınlarına 1'inci derecede hassas bölgelerde eş zamanlı ve müşterek, yaya, motorlu devriye faaliyetleri ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdüğünü bildirdi. Vatandaşların, ormanlık alanlara girişlerin, ateş yakmanın ve kamp yapmanın yasaklandığını da belirten valilik, "Bu faaliyetlerde bulunan şahıslarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil yardım hattını arayarak bilgi vermelerinin önem arz ettiği hatırlatılmıştır. Antalya il Jandarma Komutanlığınca ormanlık alanlarda devriye ve kontrol faaliyetleri aralıksız olarak devam ettirilecektir" dedi.



