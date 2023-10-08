Ormanlık alandaki cinayeti jandarma çözdü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekmeköy'de bulunan ormanlık alanda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Zaman kaybetmeden olay yerine intikal eden Jandarma ve olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucunda maktülün 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

KATİL 10 YILLIK ARKADAŞI ÇIKTI

Kimlik bilgileri tespit edilen maktül G.Y.'nin olaydan kısa bir süre önce, 10 yıllık arkadaşı olan H.Y.A. ile bir araca bindiği tespit edildi. Jandarma ekipleri firari durumda bulunan H.Y.A.'yı olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay yerinde yer gösterme işlemi yapılan katil zanlısı H.Y.A., arkadaşının kendisini bir süredir tehdit ettiğini, kendisine ait bir araçla ormanlık alana gittiklerini, kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle aralarında tartışma çıktığını ve arkadaşı G.Y.'yi 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

TUTUKLANDI

H.Y.A., ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.