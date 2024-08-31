Örnek barınakta 700 hayvan sahibini buldu

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaşırken, vatandaşların barınaklardaki hayvanları sahiplenme konusundaki farkındalığı da artıyor. Gaziantep'te yıllardır hizmet veren ve sokak hayvanlarına yönelik yasal düzenleme sürecinde örnek barınak olarak gösterilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağında sahiplendirme oranında artış yaşandı. Geçen yıl 500 köpeğin sahiplendirildiği merkez, bu yılın ilk 8 ayında 700 hayvanı sahiplendirdi.Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşamı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 2 ayrı merkezde yapılan çalışmalarda sokaktan alınan sahipsiz kedi ve köpekler aşı ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendiriliyor. Sahiplendirmede istenilen tek koşul ise hayvanı yeniden sahipsiz bırakmamak.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşamı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, daha önce sokaklardan aldıkları hayvanları aşı, bakım ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından yeniden aldıkları yere bıraktıklarını ancak yeni yasal düzenlemenin ardından barınakta tutulduklarını belirterek, "Yeni yasa bu hayvanları sahiplendirmeyi öngörüyor. Biz zaten eskiden de sahiplendirme çalışması yapıyorduk ama şimdi tüm aldığımız köpek ve kedileri sahiplendirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl 500 civarında hayvanı sahiplendirmiştik ama bu yıl konu gündeme fazla geldiği için sayıda ciddi bir artış oldu. Bu yılın 8 ayında 700 civarında hayvanı sahiplendirdik" dedi.Halen 1500 civarında köpek ve kedinin sahiplendirilmeyi beklediğini bildiren Özsöyler, "Haftanın her günü 14.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlarımız gelip bu hayvanları görebilir, istediklerini sahiplenebilir. Eğer sahiplenmekten vazgeçeceklerse de aldıkları hayvanı sokağa bırakmak yerine yeniden bize getirmelerini söylüyoruz" dedi.Hayvan sahiplenen Hasan Yavuz, "Buraya sık sık geliyoruz. Buradan bir canı sahiplendik" diye konuştu.Ayşe Mine Çevik ise kızı Meltem'le birlikte barınağa gelerek siyah bir köpeği sahiplendi. Meltem Çevik, "Buradaki canlar sokağa salınmayacak ama bizim de destek vermemiz gerekiyor. O nedenle biz de arkadaşlarla gelip birini sahiplendik. Yeni yasa hayvanların katledilmesinin önünü açacak diye olumsuz söylentiler vardı ama tam tersi oldu" dedi.İki yavru köpeği sahiplenen Mehmet Ketenci ise, "Çocuklar evde hayvan istiyorlardı. Daha önce papağanımız vardı ama bahçeli eve geçince köpek almak istedik. Bize yardımcı oldular, hemen aldık" dedi.Mehmet Candar ise, "Yeni yasal düzenleme duyarlılığı artırdı. Burada tüm bakımları ve aşıları yapılmış hayvanları alıp gidebiliyorsunuz. Devletimiz bu konuda iyi bir çalışma sergiledi" diye konuştu.Esnaflık yapan Osman Polat da, "Uygulama çok güzel. Daha önceden de köpek almak istiyorduk ama kısmet bugüneymiş" ifadelerini kullandı.Gaziantep'teki 9 ilçe ve 780 mahalledeki başıboş kedi ve köpekler toplanıp Burç Tabiat Parkı'nda bulunan Tedavi ve Kısırlaştırma Merkezi'ne götürülüyor. Hayvanlara kısırlaştırıldıktan sonra çip takılıyor. Merkezde 11'i veteriner hekim, 6'sı veteriner teknisyeni olmak üzere 85 kişilik ekip, 10 köpek toplama aracı ve bir hayvan ambulansı ile 7/24 hizmet veriyor.