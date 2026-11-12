Ortağını 20 yerinden bıçakladı

Adana'da inşaat işiyle uğraşan Abdullah Gök (34), bir süre önce ortak iş yapmak için iddiaya göre, Erdal Sağır'a 5 milyon lira verdi. Para verdiği işten bir gelir elde edemeyen Gök ile Sağır arasında husumet başladı. Sağır, olay günü telefonda tartıştığı Gök'ü konuşmak için evine çağırdı. İkili arasında devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Gök, Sağır'ı 20 yerinden bıçakladı. Olayın ardından evden çıkıp polis merkezine giden Gök, "Ortağımı bıçakladım, ölmüş olabilir" diyerek teslim oldu. Adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sağır'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu.



Erdal Sağır

Eve çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sağır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Sağır'ın cenazesi toprağa verildi.

Gök, ifadesinde, "Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yine bir iş için anlaştık ve 5 milyon lira para verdim. Karşılığını alamayınca paramı istedim ancak vermedi. Tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. Abdullah Gök., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.