Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB yeni sınav sisteminin ayrıntılarını duyurdu!

19-23 Ekim tarihlerinde öğretmenlere verilen eğitimlerin ardından Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 26 Ekim itibarıyla okullarda kullanılmaya başlandı. MEB'in hazırladığı rehberde 2026-2027 eğitim yılında sistemin kapsayacağı sınıflar, dersler ve sınav uygulamalarına ilişkin ayrıntılara yer verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), okullardaki yazılı sınavların hazırlanmasından notlandırılmasına kadar birçok işlemi dijital ortamda bir araya getiriyor.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun hazırlanan sistem, öğrencilerin yalnızca aldıkları notlara değil, derslerde kazandıkları bilgi ve becerilere de odaklanıyor. Böylece eksik öğrenilen konuların belirlenmesi ve öğrencilerin gelişiminin dönem boyunca izlenmesi amaçlanıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarından itibaren kullanılacak OYSS, ortaokul ve liselerde belirlenen sınıf düzeylerini kapsıyor.
Her sınavda iki açık uçlu soru ve bunların puanlama anahtarı öğretmenler tarafından hazırlanacak. Diğer sorular ise MEB'in oluşturduğu dijital soru havuzundan seçilecek. İlk sınav dönemi öncesinde havuza yaklaşık 8 bin soru eklenmesi, sonraki dönemlerde de benzer sayıda yeni soruyla içeriğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.
Soru havuzu, yazılı tarihinden dört gün önce öğretmenlerin erişimine açılacak.
Öğretmenlere yönelik 19-23 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen eğitimlerin tamamlanmasının ardından OYSS, 26 Ekim itibarıyla aktif kullanıma geçti. Yeni sistem kapsamındaki birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları, 3-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sınav takviminde ülke geneli yapılacak 6. sınıf matematik yazılısı 11 Kasım, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılısı ise 12 Kasım olarak belirlendi. Okullardaki diğer ortak yazılılar da açıklanan ders ve sınıf takvimine göre uygulanacak.
ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) REHBERİ İÇİN TIKLAYIN!
❓"Ortak Yazılı Sınav Sistemi"yle İlgili "Sıkça Sorulan Sorular" Rehberi Hazırlandı 📌 Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detaylara yer verilen "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi, erişime açıldı. 📌 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce OYSS ile ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlanmasıyla hazırlanan rehberde OYSS'nin amacı, öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi bakımından önemi ve nasıl uygulanacağı ile ilgili detaylara yer verildi. 📌 OYSS'nin okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirilen bir sistem olduğuna vurgu yapılan rehberde, sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanması ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu şekilde analiz edilmesinin hedeflendiği belirtildi. 👉🏻 https://t.co/Cx9JPlrsto— T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) October 26, 2026