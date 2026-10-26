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Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:09

Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB yeni sınav sisteminin ayrıntılarını duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yapılan yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesine yönelik yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaştı. Hazırlanan rehberde sınavların uygulanışından soru hazırlama yöntemlerine ve değerlendirme aşamalarına kadar birçok konuya açıklık getirildi. Peki, Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? İşte, OYSS rehberi...

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Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB yeni sınav sisteminin ayrıntılarını duyurdu!
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19-23 Ekim tarihlerinde öğretmenlere verilen eğitimlerin ardından Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 26 Ekim itibarıyla okullarda kullanılmaya başlandı. MEB'in hazırladığı rehberde 2026-2027 eğitim yılında sistemin kapsayacağı sınıflar, dersler ve sınav uygulamalarına ilişkin ayrıntılara yer verildi.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), okullardaki yazılı sınavların hazırlanmasından notlandırılmasına kadar birçok işlemi dijital ortamda bir araya getiriyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun hazırlanan sistem, öğrencilerin yalnızca aldıkları notlara değil, derslerde kazandıkları bilgi ve becerilere de odaklanıyor. Böylece eksik öğrenilen konuların belirlenmesi ve öğrencilerin gelişiminin dönem boyunca izlenmesi amaçlanıyor.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ HANGİ SINIFLARDA VE DERSLERDE UYGULANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarından itibaren kullanılacak OYSS, ortaokul ve liselerde belirlenen sınıf düzeylerini kapsıyor.

  • Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri uygulama kapsamında bulunuyor.
  • Lise 9, 10 ve 11. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinde yeni sistem kullanılacak.
  • Bununla birlikte 7 ve 11. sınıfların İngilizce dersleri uygulamanın dışında tutulacak. 8 ve 12. sınıflar da açıklanan ilk uygulama kapsamında yer almıyor.
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ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ'NDE SORULAR NASIL HAZIRLANACAK?

Her sınavda iki açık uçlu soru ve bunların puanlama anahtarı öğretmenler tarafından hazırlanacak. Diğer sorular ise MEB'in oluşturduğu dijital soru havuzundan seçilecek. İlk sınav dönemi öncesinde havuza yaklaşık 8 bin soru eklenmesi, sonraki dönemlerde de benzer sayıda yeni soruyla içeriğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Soru havuzu, yazılı tarihinden dört gün önce öğretmenlerin erişimine açılacak.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Öğretmenlere yönelik 19-23 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen eğitimlerin tamamlanmasının ardından OYSS, 26 Ekim itibarıyla aktif kullanıma geçti. Yeni sistem kapsamındaki birinci dönem birinci ortak yazılı sınavları, 3-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav takviminde ülke geneli yapılacak 6. sınıf matematik yazılısı 11 Kasım, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılısı ise 12 Kasım olarak belirlendi. Okullardaki diğer ortak yazılılar da açıklanan ders ve sınıf takvimine göre uygulanacak.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) REHBERİ İÇİN TIKLAYIN!

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