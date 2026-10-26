Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB yeni sınav sisteminin ayrıntılarını duyurdu!

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), okullardaki yazılı sınavların hazırlanmasından notlandırılmasına kadar birçok işlemi dijital ortamda bir araya getiriyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun hazırlanan sistem, öğrencilerin yalnızca aldıkları notlara değil, derslerde kazandıkları bilgi ve becerilere de odaklanıyor. Böylece eksik öğrenilen konuların belirlenmesi ve öğrencilerin gelişiminin dönem boyunca izlenmesi amaçlanıyor.