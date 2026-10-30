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Giriş Tarihi: 30.10.2026

Ortaköy’deki yıkıma mahkeme ‘dur’ dedi

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Semih KARA Semih KARA
Ortaköy’deki yıkıma mahkeme ‘dur’ dedi
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CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin Ortaköy'deki 70 yıllık çay bahçelerini yıkma kararı mahkeme kararıyla durduruldu. CHP'li Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, Ortaköy Meydanı'nda 1955'ten bu yana hizmet veren 5 tarihi çay bahçesinin ön eklentilerinin 15 gün içerisinde yıkılması yönünde karar almıştı. Sabah'ın, işletmecilerin mağduriyetini kamuoyunun gündemine taşımasının ardından İstanbul 14. İdare Mahkemesi belediyenin savunması alınıncaya ve yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Sabah, skandalı kamuoyunun gündemine taşıyarak işletmecilerin sesi oldu. CHP'li Belediye Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman'ın kendileriyle görüşmeden 'Ortaköy Meydan düzenlemesi' adı altında 5 çay bahçesinin ön eklentilerini yıkma kararı vermesinin ve 'Bu ucube yapıları yıktıracağım' demesinin yanlış olduğunu belirten işletme sahipleri bir araya gelerek yargı yoluna başvurmuştu.

#BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ #ORTAKÖY
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Ortaköy’deki yıkıma mahkeme ‘dur’ dedi
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