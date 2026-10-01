Örtü düşmanı 5 yıl hapisle yargılanacak

İstanbul'un Şişli ilçesinde metroda karşılaştığı başörtülü yolcuya yönelik sarf ettiği "İmha edilsinler" şeklindeki skandal sözleriyle tepki çeken Hatice Öncel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

'DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEDİ'

Hazırlanan iddianamede, Öncel'in dini inancı gereği başörtüsü kullanan tüm kadınları hedef aldığı ve onların yok edilmesi gerektiğini savunan ifadelerinin hiçbir şekilde haklı veya hukuken kabul edilebilir olmadığı vurgulandı. Savcılık, şüphelinin dışlayıcı ve kışkırtıcı sözleriyle toplumun belirli bir kesimine karşı kin ve düşmanlık duygularını tehlikeli biçimde körüklediğini belirtti.

Yürütülen soruşturma sonucunda Hatice Öncel hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu kapsamında toplam 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

İddianame mahkemeye sunulurken, şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.

Öncel hakkında geçtiğimiz haziran ayında sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası gelen tepkilerin ardından soruşturma başlatılmıştı. İfadesinde tüm suçlamaları kabul eden Öncel çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çirkin paylaşım, sosyal medyada da tepkilere neden olmuştu.