Oruç vücudu yeniler

Ramazan ayında bu yıl ortalama 14 saatlik açlık sürelerini içeren oruç, ruha sağladığı manevi faydaların yanında vücudun dinlenmesi ve yenilenmesine de katkı sunuyor. Yarın ramazan ayının ilk günü öncesinde birçok haber kaynağında orucun sağlığa faydalarına dair detaylar yer aldı. Bu yayın organlarından biri de İngiliz yayın kuruluşu BBC oldu. İşte BBC'de "Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?" başlığıyla yayınlanan haberde öne çıkan detaylar:Habere göre insan vücudu, oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman. Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yöneliyor. Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor. Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor.Uzmanlar kronik hastalığı, diyabet veya farklı sağlık sorunu bulunan kişilerin mutlaka doktorlarına danışarak oruç tutması gerektiğine işaret ediyor. BBC'deki detaylara göre üçüncü gün ile yedinci gün arasında su içmeye dikkat etmek gerekiyor. Sahur ve iftar vakitlerinde yeteri kadar su alımı sağlanmalı ve buna ek olarak karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart. Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.Vücudun üçüncü aşama olarak kabul edilen sekizinci günden 15'inci güne kadar olan süre oruca alışma devresi oluyor. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu belirterek "Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor" diyor. 16'ncı ile 30'uncu gün arasında ise "detoks zamanı" başlıyor.