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Giriş Tarihi: 30.6.2022 14:47

Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?

30 Haziran Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Örümcek Adam 2 filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Sam Raimi’nin yer aldığı film 2004 yılı yapımı olup fantastik ve aksiyon türlerindedir. Peter Parker karakterinin çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaştığı hikayenin anlatıldığı Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?

Örümcek Adam 2 filmi 30 Haziran Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Fantastik ve aksiyon türlerinde olan film 2004 yılı yapımı olup aksiyon ve fantastik türlerinde olan filmdir. Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?

ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ KONUSU

Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte, hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam'ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Kırılma noktasına ulaşan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile eksantrik ve obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot'a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam'ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar.

ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Spider-Man 2

Yönetmen : Sam Raimi

Yapım Yılı : 2004

Türü : Fantastik, Aksiyon

Oyuncular : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina

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Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?
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